Дениса Черышева встретили аплодисментами на первой тренировке «Вильярреала» после отпуска
Заслужил.
Полузащитник «Вильярреала» Денис Черышев вернулся в расположение испанского клуба после игры на ЧМ-2018 в составе сборной России.
Партнеры по команде поприветствовали Черышева аплодисментами, после чего Денис тепло поздоровался с каждым игроком.
- Денис забил 4 гола за сборную России на чемпионате мира, которая впервые в истории вышла в четвертьфинал турнира.
- Черышев перешел в «Вильярреал» в 2016 году.
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