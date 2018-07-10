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Дениса Черышева встретили аплодисментами на первой тренировке «Вильярреала» после отпуска

Черышева встретили аплодисментами на первой тренировке «Вильярреала» после отпуска
Eurosport

54 мин. назад

Заслужил.

Полузащитник «Вильярреала» Денис Черышев вернулся в расположение испанского клуба после игры на ЧМ-2018 в составе сборной России.

Партнеры по команде поприветствовали Черышева аплодисментами, после чего Денис тепло поздоровался с каждым игроком.

  • Денис забил 4 гола за сборную России на чемпионате мира, которая впервые в истории вышла в четвертьфинал турнира.
  • Черышев перешел в «Вильярреал» в 2016 году.

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