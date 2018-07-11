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Президент Ла Лиги о трансфере Роналду: «Уровень беспокойства 5 лет назад был бы 9/10. Сейчас – 4/10»

Президент Ла Лиги о трансфере Роналду: «Уровень беспокойства 5 лет назад был бы 9/10. Сейчас – 4/10»
Eurosport

1 час назад

Тебас не видит катастрофы в уходе Рона.

Президент испанской Ла Лиги Хавьер Тебас прокомментировал переход нападающего «Реала» Криштиану Роналду в «Ювентус».

Пять лет назад я бы оценил уровень моего беспокойства на 9 баллов из 10. Сегодня – только 4 из 10. Мы много работали на тем, чтобы наша лига была выше звездных игроков и клубов. Мы подписали много телевизионных контрактов за последнее время, и никто не требовал, чтобы Роналду или Месси играли в Ла Лиге. Благодарим Роналду за то, что он выступал в лучшей лиге мира», – цитирует Тебаса AS.

  • Роналду перешел в «Ювентус» за 112 миллионов евро.
  • В составе «Реала» Криштиану выиграл две Ла Лиги, 2 Кубка и 2 Суперкубка Испании, 4 Лиги чемпионов, 2 Суперкубка Европы и 3 Клубных чемпионата мира.

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