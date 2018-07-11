AS: Гарет Бэйл встретится с Хуленом Лопетеги и обсудит будущее в «Реале»

Полузащитник «Реала» Гарет Бэйл в ближайшее время встретится с новым главным тренером команды Хуленом Лопетеги. Валлиец хочет обсудить свое будущее в Мадриде и место, которое планирует отвести ему коуч.

Гарет не чувствовал значимости при Зинедине Зидане и так и не выбрался из тени Криштиану Роналду, поэтому был готов сменить клуб. Но по окончании сезона-2017/18 и француз, и португалец покинули «Реал», и теперь Бэйл рассчитывает остаться и выйти на первые роли в обновленной команде, пишет AS.

В сезоне-2017/18 Бэйл провел 39 матчей за «Реал», забил 21 мяч и отдал 7 голевых передач.

13 игр валлиец пропустил из-за травм.

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