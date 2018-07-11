Getty Images

AS: Гарет Бэйл встретится с Хуленом Лопетеги и обсудит будущее в «Реале»

AS: Бэйл встретится с Лопетеги и обсудит будущее в «Реале»
Eurosport

2 ч. назад

28-летний валлиец больше не согласен на второстепенную роль.

Полузащитник «Реала» Гарет Бэйл в ближайшее время встретится с новым главным тренером команды Хуленом Лопетеги. Валлиец хочет обсудить свое будущее в Мадриде и место, которое планирует отвести ему коуч.

Гарет не чувствовал значимости при Зинедине Зидане и так и не выбрался из тени Криштиану Роналду, поэтому был готов сменить клуб. Но по окончании сезона-2017/18 и француз, и португалец покинули «Реал», и теперь Бэйл рассчитывает остаться и выйти на первые роли в обновленной команде, пишет AS.

  • В сезоне-2017/18 Бэйл провел 39 матчей за «Реал», забил 21 мяч и отдал 7 голевых передач.
  • 13 игр валлиец пропустил из-за травм.

Самые крутые фото и видео из мира спорта в нашем инстаграме

По теме

Чемпионат Испании
0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Партнерские материалы
Смотрите сейчас

Видео - «Маррей – шотландец, голосовавший за независимость». Топ-5 британских джентльменов

02:17
Популярные видео
Сила расстановки. Франция в финале благодаря Гризманну и Жиру
2 156 просмотров4 ч
«Вау, это тоже футболист? Роналду». У Остапенко возникли проблемы с Джобсом
1 959 просмотров6 ч
А еще вам может понравиться