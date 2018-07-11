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Goal: «Эвертон» близок к трансферу защитника «Барселоны» Йерри Мины за 24 миллиона евро
Каталонцы легко отпускают молодого таланта, проявившего себя на ЧМ.
«Эвертон» в ближайшее время оформит покупку защитника «Барселоны» Йерри Мины.
Спортивный директор «Эвертона» Марсель Брандс встретился с представителями «Барсы» и переговорил относительно трансфера Мины. Переговоры между клубами находятся в продвинутой стадии, предполагаемая сумма трансфера – 24 миллиона евро, сообщает Goal.
- Мина перешел в «Барселону» из бразильского «Палмейраса» зимой 2018 года и сыграл за каталонцев 7 матчей.
- На ЧМ-2018 Йерри забил 3 мяча в 4 матчах за сборную Колумбии.
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