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Cope: «Реал» заменит Криштиану Роналду двумя игроками – раскрученной звездой и классической девяткой

Cope: «Реал» заменит Роналду двумя игроками – раскрученной звездой и классической девяткой
Eurosport

7 ч. назад

Перес готовит революцию.

«Реал» находится в поисках замены Криштиану Роналду, который перешел в «Ювентус» за 117 млн евро.

По данным Cope, в Мадриде осознают, что заменить Криша одним футболистом не получится. Боссы «Реала» планируют на лето сразу два мощных трансфера: первый игрок, который придет в команду, заполнит медийную пустоту после ухода Роналду, а второй будет классической девяткой, штампующей голы.

Ранее Marca сообщала об интересе «Реала» к страйкеру «Тоттенхэма» Харри Кейну, а также к нападающим «ПСЖ» Неймару и Килиану Мбаппе.

  • Роналду провел в «Реале» 9 лет и забил 311 голов в 292 матчах.
  • Кроме Кейна, Неймара и Мбаппе, в сферу интересов «галактикос» входят Эден Азар («Челси») и Роберт Левандовский («Бавария»).

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