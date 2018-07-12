«Ты не только лучший игрок в истории, но и прекрасный человек». Марсело милейше попрощался с Кришем

Защитник «Реала» Марсело попрощался с Криштиану Роналду, написав трогательное письмо.

«Кто бы мог подумать, Криш, но пришло время сказать «прощай». Клянусь, я не думал, что этот день придет. Но ничего в жизни не длится вечно, надеюсь, ты счастлив в своем новом приключении. Мы провели вместе почти 10 лет, 10 лет удовольствия, отличного футбола, побед, поражений и прекрасных моментов!

Я многому научился у тебя, твоя самоотверженность – одна из самых удивительных вещей, за которыми я наблюдал. Желаю всего самого лучшего тебе и твоей прекрасной семье! Мне будет не хватать твоих предматчевых речей, твоего спокойствия перед финалами, когда ты делился опытом и поддержкой с молодыми игроками. Я горд, что играл с тобой не только потому, что ты лучший футболист в истории, но и потому, что ты прекрасный человек.

Когда я закончу карьеру, мы сядем в баре, закажем пива, и я забуду показывать тебе все наши фотографии и рассказывать истории. Люблю и до новых встреч», – написал Марсело в инстаграме.

Роналду перешел в «Ювентус» за 117 млн евро.

Криш выступал за «Реал» с 2009 года. Ранее он играл за «Спортинг» и «Манчестер Юнайтед».

Будь в контакте со спортом