Corriere della Sera: Марсело может перейти из «Реала» в «Ювентус» вслед за Криштиану Роналду

Защитник «Реала» Марсело написал Криштиану Роналду трогательное прощальное письмо, но, возможно, поторопил события.

«Ювентус» проявляет предметный интерес и к самому бразильцу. По информации Corriere della Sera, покупка Марсело может обойтись чемпионам Италии в 40-60 млн евро.

30-летний бразилец и сам подгорел слухи об уходе, подписавшись на официальный инстаграм «Ювентуса».

Марсело выступает за «Реал» с 2006 года. На его счету 452 матча за мадридский клуб.

С «Реалом» Марсело выиграл 19 турниров, включая 4 чемпионата Испании и 4 Лиги чемпионов.

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