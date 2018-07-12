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Corriere della Sera: Марсело может перейти из «Реала» в «Ювентус» вслед за Криштиану Роналду

Corriere della Sera: Марсело может перейти в «Ювентус» вслед за Роналду
Eurosport

3 ч. назад

В Турине поняли, как выиграть Лигу чемпионов: нужно выкупить весь «Мадрид».

Защитник «Реала» Марсело написал Криштиану Роналду трогательное прощальное письмо, но, возможно, поторопил события.

«Ювентус» проявляет предметный интерес и к самому бразильцу. По информации Corriere della Sera, покупка Марсело может обойтись чемпионам Италии в 40-60 млн евро.

30-летний бразилец и сам подгорел слухи об уходе, подписавшись на официальный инстаграм «Ювентуса».

  • Марсело выступает за «Реал» с 2006 года. На его счету 452 матча за мадридский клуб.
  • С «Реалом» Марсело выиграл 19 турниров, включая 4 чемпионата Испании и 4 Лиги чемпионов.

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