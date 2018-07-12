Getty Images
Corriere della Sera: Марсело может перейти из «Реала» в «Ювентус» вслед за Криштиану Роналду
В Турине поняли, как выиграть Лигу чемпионов: нужно выкупить весь «Мадрид».
Защитник «Реала» Марсело написал Криштиану Роналду трогательное прощальное письмо, но, возможно, поторопил события.
«Ювентус» проявляет предметный интерес и к самому бразильцу. По информации Corriere della Sera, покупка Марсело может обойтись чемпионам Италии в 40-60 млн евро.
30-летний бразилец и сам подгорел слухи об уходе, подписавшись на официальный инстаграм «Ювентуса».
- Марсело выступает за «Реал» с 2006 года. На его счету 452 матча за мадридский клуб.
- С «Реалом» Марсело выиграл 19 турниров, включая 4 чемпионата Испании и 4 Лиги чемпионов.
0Читайте и обсуждайте
Powered by Livefyre
0Читайте и обсуждайте