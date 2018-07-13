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Мина об игре за «Барсу»: «Когда я увидел, что не попадаю даже в запас, я тренировался в одиночестве»

Мина об игре за «Барсу»: «Когда я увидел, что не попадаю даже в запас, я тренировался в одиночестве»
Eurosport

1 час назад

Колумбиец провел грустные месяцы в Каталонии.

Колумбийский защитник «Барселоны» Йерри Мина рассказал о трудных временах адаптации в каталонском суперклубе.

«Когда я увидел, что не попадаю даже в число запасных, что меня вообще не рассматривают, я начал тренироваться дома, в одиночестве. Тяжело наблюдать за своими товарищами по команде, видеть по телевизору, как они играют. Это был трудный момент, я не желаю такого ни одному футболисту.

У меня были трудные моменты, из-за которых становилось очень грустно, потому что я на самом деле был не очень хорош. Были ситуации, когда я думал, что все будет именно так, как я представлял, но этого не случилось. Я чувствовал, что все рушится, что ничего не идет правильным образом. У меня даже не получалось точно отпасовать, не получалось тренироваться. Я просто чувствовал, что ничего не получилось», – приводит слова Йерри ESPN.

  • На ЧМ-2018 Мина забил 3 мяча в трех матчах.
  • Ранее сообщалось, что Йерри близок к переходу в «Эвертон» за 24 млн евро.

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