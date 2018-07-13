Мина об игре за «Барсу»: «Когда я увидел, что не попадаю даже в запас, я тренировался в одиночестве»

Колумбийский защитник «Барселоны» Йерри Мина рассказал о трудных временах адаптации в каталонском суперклубе.

«Когда я увидел, что не попадаю даже в число запасных, что меня вообще не рассматривают, я начал тренироваться дома, в одиночестве. Тяжело наблюдать за своими товарищами по команде, видеть по телевизору, как они играют. Это был трудный момент, я не желаю такого ни одному футболисту.

У меня были трудные моменты, из-за которых становилось очень грустно, потому что я на самом деле был не очень хорош. Были ситуации, когда я думал, что все будет именно так, как я представлял, но этого не случилось. Я чувствовал, что все рушится, что ничего не идет правильным образом. У меня даже не получалось точно отпасовать, не получалось тренироваться. Я просто чувствовал, что ничего не получилось», – приводит слова Йерри ESPN.

На ЧМ-2018 Мина забил 3 мяча в трех матчах.

Ранее сообщалось, что Йерри близок к переходу в «Эвертон» за 24 млн евро.

Будь в контакте со спортом