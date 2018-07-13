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Роберто Карлос: «Поговорил бы с Пересом по поводу трансферов Дзюбы, Дзагоева и Смолова»

Роберто Карлос: «Поговорил бы с Пересом по поводу трансферов Дзюбы, Дзагоева и Смолова»
Eurosport

51 мин. назад

Мадрид будет русским.

Бывший защитник «Реала» и «Анжи» Роберто Карлос считает, что некоторые игроки сборной России не затерялись бы в Мадриде.

«Дзюба смог бы заиграть в «Реале»? Все игроки вашей сборной быстро прогрессируют. Дзюба, Дзагоев, Смолов – все они достигли высокой планки качества.

А насчет «Реала»… Я бы поговорил с президентом Пересом по поводу их трансфера!» – сказал легендарный бразилец Sport24.

  • Артем Дзюба забил 3 гола на ЧМ-2018 и стал вторым бомбардиром сборной России после воспитанника «Реала» Дениса Черышева (4).
  • ЧМ-2018 завершится матчем за бронзу Бельгия – Англия (14 июля) и финалом Франция – Хорватия (15 июля).

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