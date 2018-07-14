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Экс-полузащитник «Спортинга» Карвалью, которого хотели топ-клубы АПЛ и «ПСЖ», стал игроком «Бетиса»

Экс-полузащитник «Спортинга» Карвалью, которого хотели топ-клубы АПЛ и «ПСЖ», стал игроком «Бетиса»
Eurosport

1 час назад

Цвета португальцу менять не пришлось.

Полузащитник сборной Португалии Вильям Карвалью подписал контракт с «Бетисом». Соглашение с 26-летним опорником рассчитано до 2023 года.

Карвалью играл с 2011 года за «Спортинг», но в июне разорвал контракт с клубом после нападения фанатов на базу команды.

  • На Вильяма уже несколько лет был неплохой спрос: только этим летом слухи связывали его с «Интером» и «ПСЖ». Ранее – с «Арсеналом» и «Сити».
  • Карвалью провел 4 матча в составе сборной Португалии на ЧМ-2018, которая вылетела в 1/8 финала, проиграв Уругваю.

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