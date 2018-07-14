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Судья разрешил перевести экс-президента «Барселоны» Сандро Роселя в каталонскую тюрьму

Судья разрешил перевести экс-президента «Барселоны» Роселя в каталонскую тюрьму
Eurosport

1 час назад

Бесславный конец карьеры.

Бывший президент «Барселоны» Сандро Роcель, арестованный по обвинению в отмывании денег, будет переведен в каталонскую тюрьму.

В конце мая Сандро и его жене предъявили обвинения в том, что они были частью преступной организации, которая выводила деньги из Бразильской федерации футбола. Судья Национального суда Кармен Ламела согласился на просьбу адвокатов Роселя перевести их подзащитного в учреждение автономного региона, сообщает Marca.

  • Роселя арестовали в мае 2017 года.
  • Помио экс-президента по делу проходят еще 5 человек. Сумма инкриминируемых отмываний и хищений достигает 20 миллионов евро.

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