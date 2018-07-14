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Mundo Deportivo: Мино Райола предложил полузащитника «МЮ» Поля Погба «Барселоне»

Mundo Deportivo: Райола предложил Погба «Барселоне»
Eurosport

1 час назад

Ответ Жорже Мендешу.

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба может перейти в «Барселону».

Агент игрока Мино Райола встречался с представителями каталонцев по поводу молодых игроков, но речь зашла и о французской звезде, который недоволен ролью у Жозе Моуринью. Отличная игра на ЧМ и уход Андреса Иньесты заставил «Барселону» вновь обратить внимание на полузащитника, сообщает Mundo Deportivo.

  • В 2016 году Погба перешел в «МЮ» за 105 млн евро. Эта сделка оставалась рекордной до трансфера Неймара в «ПСЖ» (222 млн евро).
  • В сезоне-2017/18 Поль провел 37 матчей, в которых забил 6 мячей и сделал 12 ассистов.

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