Mundo Deportivo: Мино Райола предложил полузащитника «МЮ» Поля Погба «Барселоне»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба может перейти в «Барселону».

Агент игрока Мино Райола встречался с представителями каталонцев по поводу молодых игроков, но речь зашла и о французской звезде, который недоволен ролью у Жозе Моуринью. Отличная игра на ЧМ и уход Андреса Иньесты заставил «Барселону» вновь обратить внимание на полузащитника, сообщает Mundo Deportivo.

В 2016 году Погба перешел в «МЮ» за 105 млн евро. Эта сделка оставалась рекордной до трансфера Неймара в «ПСЖ» (222 млн евро).

В сезоне-2017/18 Поль провел 37 матчей, в которых забил 6 мячей и сделал 12 ассистов.

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