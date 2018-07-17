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The Telegraph: Хулен Лопетеги убедил Гарета Бэйла остаться в «Реале»

The Telegraph: Лопетеги убедил Бэйла остаться в «Реале»
Eurosport

1 час назад

Настало время реально заменить Криштиану Роналду.

«МЮ» и другим клубам, претендовавшим на Гарета Бэйла, придется заняться другими трансферными делами.

16 июля валлийский полузащитник провел переговоры с новым главным тренером «Реала» Хуленом Лопетеги. Испанец заверил Гарета, что рассчитывает на него в новом сезоне.

В конце недели представители Бэйла встретятся с руководством «Реала», но решение уже принято: Гарет остается в Мадриде, передает The Telegraph.

  • Валлиец хотел сменить клуб из-за недостатка игрового времени, но уход Зинедина Зидана и Криштиану Роналду заставил его передумать.
  • Бэйл провел 39 матчей в сезоне-2018/19, но только 26 раз вышел в стартовом составе. Он забил 21 гол, включая дубль в финале Лиги чемпионов.

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