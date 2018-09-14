Друг Симеоне потерял 9-летнего сына и едва не лишился ноги. Теперь он качает «Сельту»

Лишь избранным удается затмить дьявольски харизматичного Диего Симеоне. Аргентинец всегда одет с иголочки, всегда очень эмоционален и активен. Но в матче против «Сельты» босс «Атлетико» отодвинулся на второй план: перед игрой он чмокнул в щеку друга Антонио, а после – приуныл. Коуч соперника ослепил публику стильными солнечными очками, когда его «Сельта» мяла «индейцев» на поле.

Теперь «небесные» будут такими же сумасшедшими, как и их тренер. В 90-х и 00-х Антонио Мохамед был хедлайнером латиноамериканских чемпионатов. Сначала он вскружил голову аргентинцам, потом зарабатывал деньги и респект в Мексике. Но без вылетов в Европу, о которой так мечтал упертый форвард.

Слава чокнутого парня закрепилась за Мохамедом в клубе «Торос Неса». Мексиканская команда прославилась яркими перфомансами: перед командными фото футболисты надевали парики, красили волосы, цепляли на лицо маски. Автором безумной идеи был Антонио – еще он одним из первых в Мексике отказался от классической расцветки бутс.

Из-за бунтарского характера скандалист едва не вылетел из клуба. По контракту склонный к полноте форвард обязан был весить не более 83 кг, но всегда забывал про правило. Жена составила ему специальную диету – гамбургеры все равно победили. Один из посетителей «Макдоналдс» встретил в закусочной обедающего страйкера и сделал пару фото, из-за которых Мохамед чуть не лишился контракта – тогда он при росте 175 см весил уже 87 кг.

В Аргентине к Антонио мгновенно приклеилось прозвище Турок. Все из-за национальности, но не турецкой – в горячем футболисте текла сирийская, ливанская, югославская и чилийская кровь. Фанатам в Латинской Америке было лень разбираться в происхождении парня, а Антонио понравилось. Он часто шутит над арабским корнями: «С именем Мохамед часто бывают проблемы в США. При въезде они проверяют все: от моих книг до ногтей на ногах».

Помимо эпатажа Мо заработал славу очень принципиального парня. Влюбленный в «Уракан» нападающий вышел против клуба детства в футболке «Бока Хуниорс», но не попадал в цель из выгодных положений. Тогда болельщики всерьез спорили, что Антонио умышленно промахивался, чтобы не огорчать бывших. «Наверное, мое тело было против этого гола», – почти сознался футболист.

Турок безумно мечтал о Европе, но трансфер в «Фиорентину» ничего ему не дал. Парень числился во Флоренции два года – по факту шарахался по арендам и не провел в Италии ни одного матча. Так же сильно грезил о Европе сын Мохамеда Фарид – мальчик убедил отца на поездку в Германию, чтобы притопить за сборную Аргентины на ЧМ-2006.

Та поездка обернулась для семьи тренера «Уракана» катастрофой. На трассе между Дрезденом и Франкфуртом-на-Майне встречная машина неудачно совершила обгон и столкнулась с авто Мохамеда, который вместе с сыном и тремя друзьями направлялся на футбол. Антонио получил страшный перелом ноги: из-за повреждения он почти полтора месяца провалялся в больнице и был на волоске от ампутации ноги. Но тренер думал не о себе – через пару дней после аварии из жизни ушел его девятилетний сынишка.

Трагедия сильно ударила по семье. Мохамед никогда не говорит об аварии и избегает вопросов о сыне. Ссоры с женой не заканчивались, после чего пара твердо отказалась от попыток завести еще одного ребенка. Позже аргентинские медиа сообщили, что Мохамеды больше не вместе, а старшая дочь родителей Мэй выкладывает фотографии родителей порознь.

Потеря сына сильно повлияла на тренерскую карьеру Антонио. Трагедия произошла 12 лет назад, но коуч все еще безумно переживает и старается ни на минуту не оставаться в одиночестве. Все свободное от тренировок время он проводит с игроками, чтобы лучше их узнать и заполнить пустоту. Мохамед уверен: футболисты могут давать результат даже без безумных возможностей, достаточно раскрыть их личности и сильнейшие качества.

Антонио Мохамед, «Сельта»Getty Images

«Если стать частью личной жизни футболиста, то можно выжать из него очень многое», – поделился Мохамед. Он стремиться стать для игроков другом, а стиль тренера-тирана жестко презирает, потому что футболисты важнее любого коуча.

Турок всегда был лидером: когда он еще выступал в «Торос Неса», вокруг него сплотилась вся команда. Однажды тренера взбесили длинные волосы Антонио, и он приказал футболисту подстричься. Мохамед уступил и избавился от шевелюры – после этого поступка вся команда скопировала прическу лидера. На стадионе мексиканского клуба до сих пор висит плакат бритоголовых футболистов с подписью «Мы все Мохамед».

В Европу Антонио попал благодаря президенту «Сельты» Карлосу Моуриньо, который наполовину мексиканец и следит за домашним чемпионатом. Ему понравился стиль Мохамеда, не согласного с безбашенными атакующими танцами на поле. Антонио любит дисциплинированную оборону и скоростной выход в атаку. Во всех трех матчах Примеры «Сельта» отдала мяч сопернику, а потом покусала «Эспаньол», «Леванте» и «Атлетико» на контратаках. Его другу Симеоне досталось больнее всех – «индейцы» ни разу не пробили в створ «небесных».

Эпатажный Турок создал дома огромный гардероб и тщательно следит за стилем – это одно из основных правил его жизни. Антонио меняет брюки, рубашки, очки и галстуки, но один аксессуар остается неизменным. «Они помогают мне почувствовать присутствие сына. Он все еще рядом», – признался Мохамед, который никогда не снимает четки.

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