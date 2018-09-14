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Marca: налоговая обвинила лидера «Реала» Луку Модрича в неуплате налогов на 1,2 миллиона евро

Marca: налоговая Испании обвинила Модрича в неуплате налогов на 1,2 миллиона евро в 2012-м
Eurosport

14/09/2018 в 13:59

То в финале чемпионата мира обыграют, то в суд подадут – что за год?

У Луки Модрича горячее лето перешло в хлопотную осень: чемпионат мира, несостоявшийся переход в «Интер», звание главной звезды «Реала», а теперь налоговый скандал – еще один.

Marca пишет, что госказначейство Испании обвинило Модрича в неуплате налогов на сумму 1,2 млн евро в 2012 году. Тогда хорват перешел в «Реал» и заплатил налоги за 2012-й год только с 31 августа. И теперь налоговая хочет получить деньги за начало 2012-го, хотя в то время Лука еще играл в Англии.

На это же указывают адвокаты Модрича, отмечая, что первую половину 2012-го клиент полностью оплатил в Англии, а вторую – в Испании.

  • В 2013-м и 2014-м Лука уже нарушал налоговое законодательство, заплатив 2,1 млн евро штрафов.
  • Зарплата Модрича в «Реале» – 10,5 млн евро в год.

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