Хулен Лопетеги: «Я не сторонник матча «Барселоны» в США. Это вредит равной конкуренции»

Главный тренер «Реала» Хулен Лопетеги раскритиковал решение Ла Лиги провести матч 21-го тура между «Жироной» и «Барселоной» в Майами.

«Я не сторонник этого. Это не способствует равной конкуренции. Все команды должны играть на одних и тех же стадионах», – приводит слова Лопетеги BBC.

Летом Ла Лига подписала партнерский контракт с международной спортивной медиагруппой Relevent на 15 лет. В результате некоторые игры будут проходить в Северной Америке.

Матч «Жирона» – «Барселона» намечен на 26 января. Ранее президент Ла Лиги Хавьер Тебас оценил вероятность проведения этой игры в Майами как 90%-ю.

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