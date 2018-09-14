Фитнес-тренер Аргентины: «После поражения от Чили Месси плакал как ребенок, потерявший маму»

Бывший фитнес-тренер сборной Аргентины Эльвио Паолороссо рассказал, в каком состоянии находился Лионель Месси после поражения от Чили в финале Кубка Америки-2016.

«Примерно в два часа ночи я зашел в подсобку и увидел одинокого Лео, который плакал как ребенок, потерявший маму. Он был ужасно расстроен, никто не мог утешить его. Я его обнял, и мы немного поплакали вместе.

Я работал с Месси в «Барселоне» и сборной Аргентины, и у меня есть для него только слова благодарности. С ним всегда отлично работалось», – приводит слова Паолороссо Goal.

Аргентинцы уступили чилийцам в двух финалах Копа Америка – в 2015-м и 2016-м годах.

После поражения в 2016-м Месси объявил об уходе из сборной Аргентины, но спустя полтора месяца передумал.

Месси пока не выиграл ни одного трофея в составе основной сборной. Время уже поджимает.

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