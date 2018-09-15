Eurosport
Первое Эль Класико сезона состоится 28 октября в 17:15 мск
Главный матч на планете Земля.
Ла Лига объявила дату и время первого матча между «Реалом» и «Барселоной» в сезоне-2018/19.
Игра пройдет 28 октября на стадионе «Камп Ноу», начало матча – в 17:15 по московскому времени. Запасайся сухариками и пивом – будет горячий футбол.
- В прошлом сезоне «Реал» не смог выиграть у «Барселоны»: в декабре каталонцы одержали разгромную победу (3:0), а в мае команды сгоняли вничью (2:2).
- В итоге «Барса» стала чемпионом Испании, «Реал» занял третье место.
- Это первое Эль Класико после ухода Криштиану Роналду из «Реала». Даже без него будет круто.
Лопетеги: «Я не сторонник матча «Барселоны» в США. Это вредит равной конкуренции»
0Читайте и обсуждайте
Powered by Livefyre
0Читайте и обсуждайте