Первое Эль Класико сезона состоится 28 октября в 17:15 мск

Ла Лига объявила дату и время первого матча между «Реалом» и «Барселоной» в сезоне-2018/19.

Игра пройдет 28 октября на стадионе «Камп Ноу», начало матча – в 17:15 по московскому времени. Запасайся сухариками и пивом – будет горячий футбол.

В прошлом сезоне «Реал» не смог выиграть у «Барселоны»: в декабре каталонцы одержали разгромную победу (3:0), а в мае команды сгоняли вничью (2:2).

В итоге «Барса» стала чемпионом Испании, «Реал» занял третье место.

Это первое Эль Класико после ухода Криштиану Роналду из «Реала». Даже без него будет круто.

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