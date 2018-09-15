Класико без Роналду, но с Месси и дикие «Атлетико» с «Валенсией». Почему надо следить за Ла Лигой

В этом сезоне мяч принял форму торта, а прожекторы на стадионе превратились в праздничные свечи. Испанскому чемпионату исполняется 90 лет с того далекого 10 февраля 1929 года, когда стартовал национальный турнир, превратившийся за это время в один из лучших на планете. 90 лет не равняются 90 сезонам, гражданская война заставила на три года забыть о футболе.

Актуальные нововведения

Ла Лига совершенствовалась, благодаря натурализации появилась возможность обойти жесткие ограничения на иностранных игроков, повысить конкуренцию и сделать чемпионат более притягательным для болельщика. Новшества нынешнего сезона вряд ли порадуют футбольных романтиков, но полностью соответствуют актуальности, в которой спортивное зрелище больше зрелище, чем спорт. С системой видеоповторов (VAR) уже столкнулись на чемпионате мира в России, на клубном уровне ее на протяжении сезона успешно использовали в Италии, Германии и Португалии. Президент технического комитета арбитров Испании Карлос Веласко Карбайо считает, что успех систем видеоповторов по результатам первых трех туров очевиден. «VAR устраняет несправедливость. Иногда решение в нашу пользу, иной раз – в пользу соперника. Но однозначно я рад его появлению в Примере», – отметил главный тренер «Реала» Хулен Лопетеги.

Система VAR в Ла ЛигеImago

Ассиметричный календарь – изобретение, с успехом используемое в английской Премьер-лиге, теперь и в Испании. С этого момента туры первой части чемпионата не обязательно должны быть сыграны в том же порядке, как во второй. Все делается для экономической выгоды и в интересах телевидения, вызывает больший интерес у публики и высокую посещаемость в дни знаковых матчей. Сегодня сложно представить, чтобы Эль Класико проводилось непосредственно перед Рождеством, как в прошлом году. В предпраздничной суете испанцам уже не до футбола – встречи с родными, ярмарки, подарки, к тому же тем, чья команда проиграет, будет совсем не до веселья.

Размер маскота теперь тоже имеет значение. Талисман клуба в целях улучшения аудиовизуального восприятия телетрансляции может лишь незначительно превышать человеческий рост, должен носить домашнюю форму команды и быть незаметным во время матча. Но большее недовольство, как среди футболистов, так и болельщиков, вызвала договоренность о проведении одного матча испанского чемпионата в Америке. Предположительно, это будет встреча между «Барселоной» и «Жироной». Президент Ассоциации испанских футболистов Давид Агансо не скрывал возмущения: «После встречи с капитанами команд Примеры заверяю, футболист – не разменная монета, которую можно использовать в переговорах, выгодных лишь третьим лицам». «Сейчас мне кажется странным проведение матчей Ла Лиги в США», – подчеркнул главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде.

Эль Класико без противостояния Роналду-Месси

Премьер-лига продает равенство и традиции. Бундеслига предлагает хорошо организованный, домашний турнир, но хозяин в доме – «Бавария», чем теперь будет цеплять Ла Лига? По-прежнему, Эль Класико. Не будет противостояния Роналду-Месси, но это и делает сезон особенным. Аргентинцу предстоит выйти из зоны комфорта и найти новую мотивацию. А зрелищности «Барса»–«Мадрид» всегда будет хватать, ведь речь идет о борьбе двух футбольных грандов. Пока к ним немного приближается лишь «Атлетико».

Лионель Месси и Криштиану РоналдуImago

Несмотря на условное разделение Ла Лиги на два чемпионата «Реал» – «Барселона» и все остальные, достоинство Примеры в том, что здесь хорошо играют в футбол. Результаты европейских турниров тому подтверждение. На протяжении последних 10 лет как минимум одна испанская команда выходила в финал Лиги чемпионов или Лиги Европы, за исключением сезона-2012/13.

«Атлетико» и «Валенсия» готовы навязать борьбу постоянным лидерам

За 90-летнюю историю в Ла Лиге побеждали лишь девять команд. Из последних 10 титулов каталонцы завоевали семь, создав некую гегемонию, которую время от времени прерывают мадридцы. Несмотря на не столь удачный старт, «Атлетико» и «Валенсия» в этом сезоне как никогда близки к могущественной парочке. Команда Симеоне (вторая по итогам прошлого года) серьезно усилилась, замкнув четверку наиболее активных испанских клубов на трансферном рынке (123 млн.евро). Переход Тома Лемара (70 млн.евро) стал самым дорогим трансфером этого сезона в Ла Лиге. Ни для кого не будет сюрпризом, если мадридцы повторят успех пятилетней давности.

«Валенсия» Марселино также готова бороться за самые высокие места. 40 млн.евро за Гонсалу Гедеша – рекорд в истории клуба. Больше валенсийцев потратили лишь «Реал» и «Барселона». Российскому болельщику будет особенно интересно наблюдать за «Валенсией», так как в последний момент команду пополнил Денис Черышев.

Удивить и разочаровать может каждый

За места в еврокубках поборются «Вильярреал», «Бетис», «Севилья», «Реал Сосьедад» и «Сельта». Приятно, что к этому костяку все чаще прибавляются другие команды, такие как «Хетафе», «Эйбар» и «Жирона» в прошлом сезоне. Это говорит о хорошей конкурентоспособности. «Атлетик» и «Эспаньол» занимают место, с которого можно с надеждой смотреть вверх, но в то же время, жутко смотреть вниз. Скромным «Алавесу», «Леванте» и «Леганесу» придется постараться, чтобы остаться в Примере. В этом году семью Ла Лиги пополнили «Вальядолид» и «Райо», знающие, что такое игра в элите, и новичок «Уэска», для которого выход в Примеру стал историческим событием. Последняя троица понимает, что им предстоит бороться за выживание – априори. Несколько лет назад казалось невероятным, что в первом дивизионе могут встретиться сразу «Жирона», «Вальядолид», «Райо», «Хетафе», «Леганес», «Леванте», «Уэска» и «Эйбар».

Марк Кардона празднует первый гол «Эйбара» в Ла Лиге-2018/19Imago

Рано делать выводы, в любом случае нынешние испанские болельщики и поклонники футбола во всем мире будут наслаждаться Ла Лигой, будут праздновать каждый мяч так, как раньше их дедушки отмечали голы Хосе «Питус» Прата, автора первого мяча в чемпионате. После того гола были забиты тысячи. А сколько еще будет.

За 90-летнюю историю в чемпионате чего только не происходило. Вспомним самые знаковые моменты:

1. Автором первого пропущенного мяча стал Антонио Эмери «Пахарито», дедушка нынешнего тренера «Арсенала» Унаи Эмери.

2. «Атлетик» Бильбао одержал победу в чемпионате в сезоне-1929/30, не проиграв ни одного матча.

3. 8 февраля 1931 года был сыгран самый результативный матч в истории Примеры. «Атлетик» – «Барселона» (12:1). Баски снова выиграли чемпионат, впервые судьба победителя решалась по количеству забитых и пропущенных мячей из-за тройной ничьей между «Реал Сосьедадом», «Расингом» из Сантандера и «Атлетиком».

4. «Реал Мадрид» первым стал использовать номера на футболках. Это произошло 23 ноября 1947 года в матче с «Атлетико». Со следующего сезона Федерация футбола Испании сделала это нормой. Номера с 1 по 11 – для игроков основы, остальные – для запасных. С 1995/96 к номеру также добавились имена.

5. Хоакин – действующий футболист, сыгравший больше всего матчей в Примере. Он дебютировал 3 сентября 2000 года (489), 11 встреч отделяют его от 500.

6. «Сантьяго Бернабеу» был стойкой крепостью на протяжении восьми сезонов. С 23 тура сезона-1956/57 до 25 тура сезона-1964/65 «Мадрид» не знал поражений на своем поле. «Атлетико» завершил эту беспроигрышную серию из 8 лет и 18 дней.

7. Рауль возглавляет список «one man club», проведя 550 матчей за «Реал».

8. Легендарный капитан «Реала Сосьедад» Хуан Антонио Ларраньяга провел 202 матча подряд с 23-го тура сезона-1985/86 по 2-й тур сезона-1992/93. В качестве игрока основы он выходил на поле 192 матча подряд.

9. До 1981 года футболки игроков отражали лишь клубные цвета и эмблему. 27 декабря того же года «Расинг» стал первой командой, которая нанесла имя спонсора немецкой фирмы ТЕКА на футболки.

10. В прошлом году исполнилось 10 лет с самого быстрого гола в Примере. Хосеба Льоренте забил «Эспаньолу» на 7,3 секунды.

11. «Атлетик», «Реал» и «Барселона» никогда не покидали первый дивизион, также как их скромные соседи по провинциям «Эйбар», «Леганес» и «Жирона».

12. Бывший главный тренер «Севильи» Хорхе Сампаоли 9 сентября 2017 года впервые в истории чемпиона выпустил на поле состав, в котором не было ни одного испанца. Это длилось до 14-й минуты, пока Рами не был заменен на Эскудеро.

13. Два из каждых трех чемпионатов остается за «Реалом» или «Барселоной». Из 87 турниров, сыгранных за 90 лет, 58 на счету у двух грандов. Мадридцы (33 титула) 38%, «Барселона» 27,5%, «Атлетико» 11%. «Атлетик» 8%, «Валенсия» 6,6%, «Реал Сосьедад» 2,2% и по 1,1% «Депортиво», «Севилья» и «Бетис».

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