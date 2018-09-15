Полгода назад в «Барсе» не знали, как избавиться от Дембеле. Сейчас он самый полезный в Примере

Год назад «Барселоне» потребовалось срочно замещать Неймара. В офисе каталонского клуба быстро выбрали главную цель – 20-летний фрешмен, насобиравший 6+12 в дебютном сезоне за «Боруссию». Дриблинг, нестандартное мышление и скорость – все при нем.

С самого начала каталонской карьеры оценки Усмана Дембеле сводились к крайностям. За него отдали 115 млн евро – ценнейший актив, инвестиция в будущее. Проблемы с адаптацией, тяжелая травма, долгое восстановление – надо расставаться. Досталось и Дидье Дешаму, который неожиданно взял форварда на ЧМ-2018. Как кажется теперь, именно это непопулярное решение коуча во многом стало толчком к реинкарнации французского таланта.

Кубок мира сильно помог: вернуться в состав «Барсы» чемпионом мира – новая степень крутости, такому точно дадут второй шанс. Слухи отправляли его то в «Арсенал», то в «ПСЖ», но сам Дембеле был тверд в желаниях: «Я остаюсь в «Барселоне» и готов сыграть в Суперкубке Испании».

И явно не ошибся:

Он пригвоздил «Севилью» в игре за Суперкубок – гол Усмана принес «Барсе» первый в наступившем сезоне трофей.

Усман сочинил победный гол «Вальядолиду» во втором туре Ла Лиги.

Едва Луис Суарес сравнял счет, как Дембеле во все горло проорал: «Next bullet in your head». Попадание по воротам «Сосьедада» с линии штрафной, и «Барса» продолжает идти по волшебному графику – 12 очков из 12.

Матч в Сан-Себастьяне вознес Усмана на испанский трон: в Ла Лиге нет игрока, который своими результативными действиями принес клубу очков больше, чем Дембеле (4 очка). Три гола, четыре голевых паса – именно так выглядит статистика самого ценного игрока Примеры.

Стоит Усману появиться в составе с первых минут, баллы за результативность тут же примагничиваются к нему. В 16 играх за «Барсу» в старте француз наколотил восемь голов и оформил пять ассистов – грубо говоря, сделал 13 голов «блауграны» во всех соревнованиях.

Глядя на статистику лучшего игрока матча против « Реал Сосьедад», даже самым радикальным сторонникам продажи Дембеле должно быть неловко. А всего-то нужно было начать карьеру в Football Manager за Винчестер.

«Реал Сосьедад» – «Барселона» – 1:2

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