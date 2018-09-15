Гениальный, великий, превосходный, сказочный, космический. Выбери эпитет, чтобы описать пас Марсело

«Реал» пожаловал в Бильбао на матч с «Атлетиком» в рамках четвертого тура чемпионата Испании.

На 26-й минуте зрители дождались безумно красивого момента. Марсело получил мяч под плотной опекой защитников, но развернулся и пяткой отпасовал на ход Марко Асенсио.

Последовал навес на Луку Модрича, который переправил мяч в ворота. К сожалению, у гениального паса Марсело оказался малюсенький изъян: Асенсио оказался в офсайде, и гол «Реала» был отменен.

В последующие десять минут «Реал» пропустил дважды, но один из голов «Атлетика» тоже был отменен. Это повлияло на расклады.

Контракт Марсело с «Реалом» рассчитан до 2022 года.

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