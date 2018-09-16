Getty Images
Лионель Месси: «Никогда не пересматриваю свои матчи – не люблю смотреть на самого себя»
Лео многое упускает.
Нападающий «Барселоны» Лионель Месси любит смотреть футбол, но только не со своим участием.
«Я люблю смотреть футбол. Стараюсь следить за нашей лигой, а еще я смотрю аргентинский футбол и Кубок Либертадорес, хотя временами там играют слишком поздно.
Мои собственные матчи я никогда не пересматриваю. Не люблю смотреть на самого себя. Я предпочитаю смотреть вперед», – цитирует Месси AS.
- «Барселона» одержала волевую победу над «Реал Сосьедад» со счетом 2:1, Лео не забил.
- В трех предыдущих турах Месси забил 4 гола.
0Читайте и обсуждайте
Powered by Livefyre
0Читайте и обсуждайте