Лионель Месси: «Никогда не пересматриваю свои матчи – не люблю смотреть на самого себя»

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси любит смотреть футбол, но только не со своим участием.

«Я люблю смотреть футбол. Стараюсь следить за нашей лигой, а еще я смотрю аргентинский футбол и Кубок Либертадорес, хотя временами там играют слишком поздно.

Мои собственные матчи я никогда не пересматриваю. Не люблю смотреть на самого себя. Я предпочитаю смотреть вперед», – цитирует Месси AS.

«Барселона» одержала волевую победу над «Реал Сосьедад» со счетом 2:1, Лео не забил.

В трех предыдущих турах Месси забил 4 гола.

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