Getty Images

Лионель Месси: «Никогда не пересматриваю свои матчи – не люблю смотреть на самого себя»

Месси: «Никогда не пересматриваю свои матчи – не люблю смотреть на самого себя»
Eurosport

12 ч. назад

Лео многое упускает.

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси любит смотреть футбол, но только не со своим участием.

«Я люблю смотреть футбол. Стараюсь следить за нашей лигой, а еще я смотрю аргентинский футбол и Кубок Либертадорес, хотя временами там играют слишком поздно.

Мои собственные матчи я никогда не пересматриваю. Не люблю смотреть на самого себя. Я предпочитаю смотреть вперед», – цитирует Месси AS.

  • «Барселона» одержала волевую победу над «Реал Сосьедад» со счетом 2:1, Лео не забил.
  • В трех предыдущих турах Месси забил 4 гола.

Самые крутые фото и видео из мира спорта в нашем инстаграме

По теме

Чемпионат Испании

Результаты

Таблица

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Партнерские материалы
Смотрите сейчас

Видео - ФК «Лос-Анджелес» забил «Нью-Ингланду» после атаки, в которой коряво было абсолютно все

01:56
Популярные видео
Уникальный флюк Хокинса в матче против О'Салливана. Кажется, будто Барри специально играл так
 40 просмотров2 ч
Ты заплачешь от гордости, что живешь в эпоху Ибрагимовича. Этот монстр снова забил уникальный мяч
7 460 просмотров4 ч
А еще вам может понравиться