«Севилья» вышвырнула Бериссо, когда он болел раком. Сейчас его «Атлетик» отобрал очки у «Реала»

«Мы должны были выйти на второй тайм с иным настроем. Ради болельщиков и ради тренера. Благодаря ему мы так сыграли во втором тайме», – делился эмоциональный Эвер Банега после матча Лиги чемпионов против «Ливерпуля». В ноябре прошлого года «Севилья» горела англичанам 0:3 в первом тайме. Когда Роберто Фирмино забил третий мяч, он демонстративно отвернулся от ворот и, казалось, добил испанцев ментально.

Но уже после перерыва андалусийцы за 15 минут сократили счет до 2:3 и перекидывались опасными моментами с «Ливерпулем». В добавленное время Гвидо Писарро подобрал отскок после углового и вонзил мяч в сетку. Вся команда рванула к главному тренеру Эдуардо Бериссо и устроила кашу из счастливых игроков и персонала.

«Севилья» сотворила сумасшедший камбэк, но одним из поводов для героизма стал страшный диагноз коуча испанцев. После матча издание Mirror опубликовало информацию о том, что Бериссо болен раком простаты и сообщил об этом футболистам в перерыве игры с «Ливерпулем». На следующее утро президент «Севильи» Хосе Кастро подтвердил новость о медицинском заключении: «Я хочу дать понять, что он наш тренер, и мы не можем представить ситуацию, при которой он не будет таковым. Мы сплотимся вокруг него и окажем полную поддержку, ведь мы уверены, что его проблема будет решена».

«Севилья» – «Ливерпуль»Getty Images

Социальные сети тут же заполнил хэштег в поддержку Бериссо #AguanteToto (будь сильным, Тото), а многие клубы, тренеры и игроки верили в выздоровление Эдуардо. «Президент «Барселоны» позвонил мне и предложил использовать весь опыт медицинских работников клуба. Думаю, будет справедливо об этом сообщить», – рассказывал президент «Севильи» о благородном поступке Хосепа Бартомеу.

29 ноября коуч успешно перенес операцию и через две недели вернулся к работе к матчу с «Леванте», регулярно наблюдаясь у врачей. В первой встрече после возвращения «Севилья» порадовала аргентинца всего лишь ничьей, а после игры Бериссо заявил о конфликте с Н'Зонзи: «Все переговоры останутся внутри команды. Мы примем решение по Н'Зонзи, которое будет максимально соответствовать интересам команды и клуба», – ранее Стивен известил, что больше не имеет отношения к андалусийцам.

Правда, новое место пришлось искать вовсе не французскому игроку, а аргентинскому тренеру. После поражения от «Сосьедада» 20 декабря Бериссо вышвырнули из клуба якобы за неудачные результаты, хотя к тому моменту «Севилья» занимала пятое место в Примере и вышла в плей-офф ЛЧ. Вместо поддержки от руководства Бериссо получил крысиное расставание, которое Эдуардо расплывчато прокомментировал лишь через год : «Я не хочу обсуждать это, потому что когда ты живешь прошлым, хочешь оправдать его, объяснить, это лишь забирает силы, необходимые тебе в будущем».

Эдуардо БериссоSID

Следующие несколько месяцев Бериссо восстанавливался после операции, а в феврале пульнул чудесной новостью: «Я встретил болезнь сильным, и теперь она позади. Как и любой человек, я хочу вернуться к работе. Сейчас у меня принудительный отпуск, но я хочу вернуться в кратчайшие сроки». Аргентинец не соврал, и в конце сезона «Атлетик» объявил о подписании выздоровевшего коуча.

Баски начали чемпионат с победы и двух ничьих, одну из которых сгоняли с «Реалом». В первом тайме «Атлетик» растоптал мадридцев и постоянно угрожал воротам резвыми контратаками, но во второй половине Бильбао подустал, пропустил мяч от Иско и не удержал три очка.

Бериссо победил страшную болезнь и вернулся к прежней жизни. Думается, сейчас у него есть лишь одно желание – матч с «Севильей» пройдет 13 января 2019 года.

«Атлетик» – «Реал» – 1:1

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