Форвард «Атлетико» Антуан Гризманн: «Я на одном уровне с Лионелем Месси и Криштиану Роналду»

Нападающий мадридского «Атлетико» и сборной Франции Антуан Гризманн высоко оценил себя.

– В прошлом вы говорили, что хотели бы быть на одном уровне с Месси и Криштиану. Считаете ли вы, что уже находитесь там?

– Думаю, да. Но при этом в мире постоянно появляются новые классные игроки. Отдаю себе отчет, что могу играть еще лучше. Хочу совершенствоваться и выигрывать. Это стимул для меня – прогрессировать и побеждать в стиле, который проповедует наша команда. Могу прибавить в чтении игры, в атакующих действиях, в передачах, при игре в обороне. Думаю, я могу забивать больше и отдавать больше результативных передач, – цитирует Гризманна AS.

Летом Гризманн в составе сборной Франции завоевал титул чемпиона мира.

В августе Антуан выиграл с «Атлетико» Суперкубок Европы. Лето удалось.

Добавь огня в новостную ленту и подпишись на Eurosport.ru в Яндекс.Дзен