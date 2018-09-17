Гарет Бэйл: «Мы расслабились после ухода Криштиану Роналду. Теперь работаем как единое целое»

Полузащитник «Реала» Гарет Бэйл рассказал об изменениях, которые произошли в мадридской команде после ухода Криштиану Роналду.

«Конечно, без такого большого футболиста, как Роналду, наша игра немного изменилась. Возможно, мы стали более расслабленными, стали играть больше как команда. Сейчас мы работаем как единое целое», – приводит слова Бэйла CalcioMercato.

Роналду перешел из «Реала» в «Ювентус» за 117 млн евро.

Вчера Криш забил первые голы за «Ювентус». Первый вышел простым, но очень-очень нужным.

«Реал» очень хорош и без Роналду – на этом можно заработать.

Криштиану добавил второй гол за «Юве» через 15 минут после первого

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