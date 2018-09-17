Getty Images

Гарет Бэйл: «Мы расслабились после ухода Криштиану Роналду. Теперь работаем как единое целое»

Бэйл: «Мы расслабились после ухода Роналду. Теперь работаем как единое целое»
Eurosport

13 ч. назадОбновлено 8 ч. назад

Тот случай, когда всем вдруг стало хорошо.

Полузащитник «Реала» Гарет Бэйл рассказал об изменениях, которые произошли в мадридской команде после ухода Криштиану Роналду.

«Конечно, без такого большого футболиста, как Роналду, наша игра немного изменилась. Возможно, мы стали более расслабленными, стали играть больше как команда. Сейчас мы работаем как единое целое», – приводит слова Бэйла CalcioMercato.

Криштиану добавил второй гол за «Юве» через 15 минут после первого

Самые крутые фото и видео из мира спорта в нашем инстаграме

По теме

Чемпионат Испании

Результаты

Таблица

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Партнерские материалы
Смотрите сейчас

Видео - 12 минут безудержного веселья в свежем WATTS – там много забавных падений и других смешнявок

12:00
Популярные видео
Главные скиллы очередного тура MLS, где королевский удар Златана, конечно же, на первом месте
2 303 просмотров15 ч
«Чикаго» истребил «львов», вратарь «Орландо» сотворил дикий привоз
1 272 просмотров23 ч
А еще вам может понравиться