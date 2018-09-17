«Домашние игры надо проводить дома». Джанни Инфантино выступил против матча «Барселоны» в США

Президент ФИФА Джанни Инфантино не поддерживает идею проведения матчей испанской Примеры в США.

«Думаю, я бы предпочел увидеть в США классный матч MLS, нежели матч Ла Лиги. В футболе есть основополагающий принцип: ты проводишь домашнюю игру дома, а не в чужой стране», – приводит слова Инфатино ESPN.

Ранее стало известно, что игра 21-го чемпионата Испании между «Жироной» и «Барселоной» с 90%-й вероятностью пройдет в Майами.

Ла Лига планирует и в дальнейшем проводить матчи за пределами Испании – в Канаде и США.

УЕФА может перенести финал Лиги чемпионов-2020/21 в Нью-Йорк

Будь в контакте со спортом