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«Домашние игры надо проводить дома». Джанни Инфантино выступил против матча «Барселоны» в США

«Домашние игры надо проводить дома». Инфантино выступил против матча «Барселоны» в США
Eurosport

9 ч. назад

Главному человеку в футболе не по душе этот эксперимент.

Президент ФИФА Джанни Инфантино не поддерживает идею проведения матчей испанской Примеры в США.

«Думаю, я бы предпочел увидеть в США классный матч MLS, нежели матч Ла Лиги. В футболе есть основополагающий принцип: ты проводишь домашнюю игру дома, а не в чужой стране», – приводит слова Инфатино ESPN.

  • Ранее стало известно, что игра 21-го чемпионата Испании между «Жироной» и «Барселоной» с 90%-й вероятностью пройдет в Майами.
  • Ла Лига планирует и в дальнейшем проводить матчи за пределами Испании – в Канаде и США.

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