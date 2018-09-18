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El Confidencial: Перес заблокировал в «Реале» трансферы на позицию Асенсио для прогресса игрока

El Confidencial: Перес заблокировал в «Реале» трансферы на позицию Асенсио для прогресса игрока
Eurosport

16 ч. назад

Марко еще скажет Флорентино спасибо за доверие.

Президент мадридского «Реала» Флорентино Перес считает приобретение и развитие полузащитника Марко Асенсио личным проектом.

Перес после подписания игрока из «Мальорки» в 2014 году называл его новым галактико. Для прогресса Асенсио президент «Реала» заблокировал все трансферы на его позицию. На совете директоров мадридского клуба Флорентино описывал Марко как бриллиант и видит его одним из ключевых футболистов команды.

Летом «Реал» получил офферы от «Ливерпуля» и «ПСЖ» на 150 миллионов евро, но Перес отказался от потенциальной выгоды («Мальорка» за Асенсио выручила 3,9 млн) и не продал игрока. Об этом сообщает Tribal Football со ссылкой на El Confidencial.

  • За три сезона в «Реале» Асенсио провел 59 матчей, в которых забил 9 мячей.
  • После перехода Криштиану Роналду в «Ювентус» 22-летний испанец получил место в стартовом составе, причем на позиции португальской звезды.

Cadena Cope: «Реал» предлагал Асенсио семерку после Роналду, но Марко отказался

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