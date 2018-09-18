Защитник «Пари Сен-Жермен» Дани Алвес: «Реал» без Криштиану Роналду стал более командным»

Защитник «Пари Сен-Жермен» и сборной Бразилии Даниэл Алвес дал оценку мадридскому «Реалу» без португальского нападающего Криштиану Роналду.

«Против «Мадрида» не будет так просто. В отличие от остальных, мне кажется, что «Реал» стал более командным без Криштиану. Теперь он отличается от того, что было раньше. По крайней мере, по тому, как я вижу футбол. Хотя очевидно, что Роналду – это серьезная потеря, «Мадрид» остается «Мадридом», – заявил Алвес в интервью Marca.

Также бразилец прокомментировал новую мотивацию Криштиану после перехода в «Ювентус».

«Я не скучаю ни по чему в футболе. Людям нужны вызовы, чтобы чувствовать себя живыми, и поэтому переход меня не удивил. Роналду был в Мадриде какое-то время, творил великие вещи с «Реалом» и решил попробовать что-то другое.

Я делал так же, когда был в «Барселоне». Настоящим воинам нужны новые вызовы и не нужен комфорт. Мне кажется, что, как и я в «Барсе», он почувствовал, что его все устраивает, и, возможно, не хватает чего-то иного, чтобы заново стимулировать себя», – добавил Даниэл.

Криштиану Роналду перешел в «Ювентус» летом 2018 года после девяти лет в мадридском «Реале».

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