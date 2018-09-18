Капитан «Реала» Серхио Рамос: «Гризманн слишком дерзок, когда сравнивает себя с Месси и Роналду»

Капитан «Реала» Серхио Рамос прокомментировал слова Антуана Гризманна, поставившего себя на один уровень с Лионелем Месси и Криштиану Роналду.

«Он слишком дерзок в своем невежестве. Когда я слышу от этого ребенка подобные заявления, то вспоминаю Тотти, Буффона, Рауля, Иньесту, Икера... Они выиграли множество титулов, но так и не получили «Золотой мяч».

Симеоне, Коке или Годин должны переговорить с ним. Это люди с принципами, которые пригодятся Гризманну. Но я никогда не отрицал, что он замечательный футболист», – добавил Рамос в интервью AS.

Месси и Роналду поделили между собой последние 10 «Золотых мячей».

Гризманн забил три гола в победном плей-офф ЧМ-2018, Роналду и Месси – ни одного за четыре мировых первенства. Ну и кто тут батя?

Гризманн: «Я на одном уровне с Месси и Роналду»

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