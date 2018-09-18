Getty Images

Капитан «Реала» Серхио Рамос: «Гризманн слишком дерзок, когда сравнивает себя с Месси и Роналду»

Рамос: «Гризманн слишком дерзок, когда сравнивает себя с Месси и Роналду»
Eurosport

8 ч. назад

Испанец припомнил Антуану легенд без «Золотого мяча».

Капитан «Реала» Серхио Рамос прокомментировал слова Антуана Гризманна, поставившего себя на один уровень с Лионелем Месси и Криштиану Роналду.

«Он слишком дерзок в своем невежестве. Когда я слышу от этого ребенка подобные заявления, то вспоминаю Тотти, Буффона, Рауля, Иньесту, Икера... Они выиграли множество титулов, но так и не получили «Золотой мяч».

Симеоне, Коке или Годин должны переговорить с ним. Это люди с принципами, которые пригодятся Гризманну. Но я никогда не отрицал, что он замечательный футболист», – добавил Рамос в интервью AS.

  • Месси и Роналду поделили между собой последние 10 «Золотых мячей».
  • Гризманн забил три гола в победном плей-офф ЧМ-2018, Роналду и Месси – ни одного за четыре мировых первенства. Ну и кто тут батя?

Гризманн: «Я на одном уровне с Месси и Роналду»

Добавь огня в новостную ленту и подпишись на Eurosport.ru в Яндекс.Дзен

По теме

Чемпионат Испании

Результаты

Таблица

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Партнерские материалы
Смотрите сейчас

Видео - Сила расстановки. «Реал» не умер после ухода Роналду и Зидана

02:32
Популярные видео
Марадона дебютировал в Мексике, ругался, делал «Ух!» с игроками и сотню раз сказал «Ке» на прессухе
2 605 просмотров12 ч
12 минут безудержного веселья в свежем WATTS – там много забавных падений и других смешнявок
2 143 просмотров17/09 в 18:59
А еще вам может понравиться