Форма «Барселоны» на следующий сезон будет шашечной, как у сборной Хорватии

Форма «Барселоны» в сезоне-2019/20, скорее всего, будет выполнена в шашечном стиле.

Как сообщает Sport.es, расцветка футболок останется прежней, но появится неожиданный элемент – джерси «Барсы» будут напоминать игровую форму сборной Хорватии. Возможно, к дизайну маек приложил руку Иван Ракитич.

Один из комплектов «Барсы» на текущий сезон не менее красив – как будто белые майки постирали с чем-то красным, получив приятный розовый цвет.

В прошедшем сезоне команда Эрнесто Вальверде выиграла чемпионат Испании и Кубок Короля.

Месси шикарным ударом со штрафного забил первый гол Лиги чемпионов-2018/19

Самые крутые фото и видео из мира спорта в нашем инстаграме