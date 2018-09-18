Форма «Барселоны» на следующий сезон будет шашечной, как у сборной Хорватии
Ракитич постарался?
Форма «Барселоны» в сезоне-2019/20, скорее всего, будет выполнена в шашечном стиле.
Как сообщает Sport.es, расцветка футболок останется прежней, но появится неожиданный элемент – джерси «Барсы» будут напоминать игровую форму сборной Хорватии. Возможно, к дизайну маек приложил руку Иван Ракитич.
- Один из комплектов «Барсы» на текущий сезон не менее красив – как будто белые майки постирали с чем-то красным, получив приятный розовый цвет.
- В прошедшем сезоне команда Эрнесто Вальверде выиграла чемпионат Испании и Кубок Короля.
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