Жерар Пике запостил в инстаграм пост на русском и затегал Хабиба, Марию Шарапову и Алину Загитову

Защитник «Барселоны» Жерар Пике опубликовал в инстаграме фотографию с призывом поддержать развитие детского футбола в России.

«Выкладывайте фото своего правильного питания с хештегом #ПитайсяКакПрофи, отмечайте своих друзей, и Beko Russia переведет 50 рублей за каждый хештег в фонд Детской Футбольной Лиги на развитие детского футбола в России!» – написал Пике на русском языке.

Он отметил в посте футболистов Александра Головина и Дмитрия Тарасова, гимнастку и телеведущую Ляйсан Утяшеву, фигуристок Ирину Слуцкую, Татьяну Навку и Алину Загитову, хоккеистов Евгения Малкина и Александра Овечкина, теннисистку Марию Шарапову, а также бойцов смешанного стиля Федора Емельяненко и Хабиба Нурмагомедова. Игрок «Барселоны» предложил русским атлетам присоединиться к флешмобу.

На инстаграм Пике на момент написания заметки подписано 16,7 миллиона человек.

В чемпионате Испании-2018/19 Жерар провел за «Барселону» четыре матча и получил одну желтую карточку.

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