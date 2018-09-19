Imago

Жерар Пике запостил в инстаграм пост на русском и затегал Хабиба, Марию Шарапову и Алину Загитову

Пике запостил в инстаграм пост на русском и затегал Хабиба, Шарапову и Загитову
Eurosport

7 ч. назад

Внезапная коллаба испанца примерно со всеми топовыми русскими спортсменами.

Защитник «Барселоны» Жерар Пике опубликовал в инстаграме фотографию с призывом поддержать развитие детского футбола в России.

«Выкладывайте фото своего правильного питания с хештегом #ПитайсяКакПрофи, отмечайте своих друзей, и Beko Russia переведет 50 рублей за каждый хештег в фонд Детской Футбольной Лиги на развитие детского футбола в России!» – написал Пике на русском языке.

Он отметил в посте футболистов Александра Головина и Дмитрия Тарасова, гимнастку и телеведущую Ляйсан Утяшеву, фигуристок Ирину Слуцкую, Татьяну Навку и Алину Загитову, хоккеистов Евгения Малкина и Александра Овечкина, теннисистку Марию Шарапову, а также бойцов смешанного стиля Федора Емельяненко и Хабиба Нурмагомедова. Игрок «Барселоны» предложил русским атлетам присоединиться к флешмобу.

  • На инстаграм Пике на момент написания заметки подписано 16,7 миллиона человек.
  • В чемпионате Испании-2018/19 Жерар провел за «Барселону» четыре матча и получил одну желтую карточку.

Пике прикатил на тренировку на электровелосипеде. Все потому, что у него отобрали права

Все-все-все главные истории в вашем телеграме

По теме

Чемпионат Испании

Результаты

Таблица

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Партнерские материалы
Смотрите сейчас

Видео - Сила расстановки. «Реал» не умер после ухода Роналду и Зидана

02:32
Популярные видео
Марадона дебютировал в Мексике, ругался, делал «Ух!» с игроками и сотню раз сказал «Ке» на прессухе
3 270 просмотров18/09 в 13:05
12 минут безудержного веселья в свежем WATTS – там много забавных падений и других смешнявок
2 345 просмотров17/09 в 18:59
А еще вам может понравиться