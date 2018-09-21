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Лео Месси из «Барселоны» приедет на награждение лучшего игрока года ФИФА, хотя его не номинировали

Месси приедет на награждение лучшего игрока года ФИФА, хотя его даже не номинировали
Eurosport

11 мин. назад

Аргентинец покажет уважение соперникам.

Аргентинский форвард «Барселоны» Лионель Месси приедет в Лондон на церемонию награждения игрока года ФИФА.

При этом Лео даже нет в финальной тройке – в нее вошли Криштиану Роналду, Мохамед Салах и Лука Модрич. По данным Daily Mail, 31-летний аргентинец прилетит в Лондон, чтобы поддержать финалистов. Сам Лео впервые за 12 лет не вышел в итоговую тройку претендентов, но все равно пожелал присутствовать на вечеринке.

Ранее Роналду не приехал на церемонию вручения награды лучшему игроку Европы, когда узнал, что выиграет Лука Модрич. Некоторые считают, что это круто.

  • Церемония вручения наград пройдет 24 сентября в Лондоне.

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