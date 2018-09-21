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AP: федерация футбола Испании запретила проведение матча «Жирона» – «Барселона» в США

AP: федерация футбола Испании запретила проведение матча «Жирона» – «Барселона» в США
Eurosport

1 час назад

Планы Ла Лиги сорвались.

Высшая испанская лига пыталась организовать матч «Барселоны» и «Жироны» в Майами, но напоролась на бан от Королевской федерации футбола Испании.

Associated Press пишет, что представители лиги не доказали федерации, что проведение игры в Штатах будет соответствовать международным и испанским законам. Еще просители не гарантировали, что болельщики и другие клубы лиги не получат ущерба из-за встречи, вынесенной в Майами. Вероятно, речь идет не только о физическом ущербе болельщиков, но и имидже клубов. Федерация заблокировала перенос игры, хотя и «Барселона», и «Жирона» согласились слетать за океан.

Из-за этого Ла Лига нарушает соглашение с американской медиакомпанией Relevent Sports: в августе 2018-го они договорились, что неопределенное число матчей сезона пройдет в США, и подписали контракт на 15 лет. По соглашению Relevent Sports будет продвигать и популяризировать чемпионат Испании в Штатах.

  • Relevent Sports – та самая фирма, которая придумала и организовала Международный кубок чемпионов, попавший даже в PES.
  • «Барселона» и «Жирона» сыграют 27 января 2019 года.

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