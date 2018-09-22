Лионель Месси радикально сменил имидж. Аргентинец сбрил бороду, к которой ты так привык
Теперь Лео менее брутален.
Нападающий «Барселоны» Лионель Месси сбрил бороду. Об этом сообщил сам футболист, выложив фото со свежей щетинкой.
Лео отрастил бороду в 2016 году, и его партнеры по сборной Аргентины посчитали, что она станет счастливым талисманом команды на Копа Америка.
«Если я сбрею бороду, меня убьют. Мы верим, что это каббала, что мы прервем серию неудач и выиграем трофей. Я точно ее не сбрею. Партнеры по команде мне не позволят», – говорил Месси во время того турнира, но «альбиселесте» все равно влетели чилийцам в финале.
- «Барселона» на старте чемпионата Испании-2018/19 выиграла четыре матча из четырех.
- Месси в прошедших матчах забил четыре мяча и отдал две голевых передачи.
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