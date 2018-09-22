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Лионель Месси радикально сменил имидж. Аргентинец сбрил бороду, к которой ты так привык

Месси радикально сменил имидж. Аргентинец сбрил бороду, к которой ты так привык
Eurosport

29 мин. назад

Теперь Лео менее брутален.

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси сбрил бороду. Об этом сообщил сам футболист, выложив фото со свежей щетинкой.

Лео отрастил бороду в 2016 году, и его партнеры по сборной Аргентины посчитали, что она станет счастливым талисманом команды на Копа Америка.

«Если я сбрею бороду, меня убьют. Мы верим, что это каббала, что мы прервем серию неудач и выиграем трофей. Я точно ее не сбрею. Партнеры по команде мне не позволят», – говорил Месси во время того турнира, но «альбиселесте» все равно влетели чилийцам в финале.

  • «Барселона» на старте чемпионата Испании-2018/19 выиграла четыре матча из четырех.
  • Месси в прошедших матчах забил четыре мяча и отдал две голевых передачи.

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