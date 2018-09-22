Марсело – один из техничнейших игроков современности. Он снова это доказал

Если у тебя возник вопрос, как «Реалу» удалось взять три Лиги чемпионов подряд, то вот ответ.

Пока в Мадриде играют такие технари, как Марсело, клубу не страшны любые соперники (даже после ухода Криштиану). Бразилец умеет с мячом буквально все – от жонглирования любыми частями тела до нежной и ювелирной обработки.

На старте чемпионата Испании-2018/19 Марсело сыграл во всех четырех матчах и получил одну желтую карточку.

«Реал» одержал три победы и свел одну встречу вничью.

Марсело – о переходе в туринский «Ювентус»: «Останусь в «Реале» до конца»

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