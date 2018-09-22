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Игрок мадридского «Реала» Лука Модрич признал вину за неуплату налогов и получил 8 месяцев условно

Модрич получил 8 месяцев условно за неуплату налогов
Eurosport

16 мин. назад

Теперь хорват в одном престижном клубе с Роналду и Месси.

Футболист сборной Хорватии и мадридского «Реала» Лука Модрич признался в финансовых махинациях, за что испанская налоговая служба влепила ему условное наказание – оно продлится восемь месяцев.

По данным газеты El Mundo, налоговики Испании нашли в биографии хорватского игрока минимум два случая, когда тот нарушал правила вылаты налогов, установленные в стране. В 2013-м и 2014-м Модрич скрывал от минфина доходы, полученные за имиджевые права, – более 800 тысяч евро. Предприимчивый хорват отмывал деньги через люксембургскую фирму Ivano. Фирма названа в честь сына полузащитника, ее управляющий – жена игрока Ваня Боснич.

Дело было передано юристам муниципалитета Алькобендас, а испанское Казначейство все еще изучает финансовую биографию Луки. В ходе инспекции всплыл еще один недобросовестный факт из жизни хорвата: весь 2012-й год после перехода из «Тоттенхэма» в «Реал» футболист уклонялся от выплаты налогов от доходов. Но за этот проступок Лука получил только административное наказание и штраф в 1,2 млн евро.

  • В Примере неуплата налогов – распространенное развлечение. Нарушали даже звезды – Криштиану Роналду и Лионель Месси.
  • В «Реале» у Луки пока тоже не особо весело – одна голевая в сезоне-2018/19.

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