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Угадай, платил ли футболист Примеры налоги или нет

Угадай, платил ли футболист Примеры налоги или нет
Владислав Прусов

1 час назадОбновлено 44 мин. назад

Buzz

Проверь, насколько хорошо ты считаешь чужие деньги.

Последние годы игроки все чаще попадаются на неуплате налогов и получают от суда условные сроки и миллионные штрафы. 22 сентября Лука Модрич признал вину в финансовых махинациях и схватил штраф в 1,2 миллиона евро и восемь месяцев условно.

  • «Реал» выгрыз победу у «Эспаньола» благодаря голу Асенсио.
  • Мадридцы опередили «Барселону» на одно очко, но у каталонцев игра с «Жироной» в воскресное.

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