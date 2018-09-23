Угадай, платил ли футболист Примеры налоги или нет

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Последние годы игроки все чаще попадаются на неуплате налогов и получают от суда условные сроки и миллионные штрафы. 22 сентября Лука Модрич признал вину в финансовых махинациях и схватил штраф в 1,2 миллиона евро и восемь месяцев условно.

«Реал» выгрыз победу у «Эспаньола» благодаря голу Асенсио.

Мадридцы опередили «Барселону» на одно очко, но у каталонцев игра с «Жироной» в воскресное.

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