«Я голая, потому что свободна». Жена Эсекиэля Гарая выложила фото, на котором вообще нет одежды
Ты слышал? Вообще. Нет. Одежды.
Жена защитника «Валенсии» Эсекиэля Гарая Тамара Горро опубликовала в инстаграме сверхоткровенную фотографию в знак поддержки феминизма.
«Женщина свободна. Я голая, потому что хочу этого. Я обнажаюсь, потому что никому не причиняю вреда. Я голая, потому что ничем не отличаюсь от других. Я голая, потому что я свободна», – написала Тамара.
Заценить ее прелестные формы без цензуры можно здесь.
- В 2014 – 2016 годах Гарай выступал за санкт-петербургский «Зенит».
- В 2014 году Эсекиэль в составе сборной Аргентины вышел в финал чемпионата мира.
17 фото горяченной звезды британского «Дома-2». Об нее обжегся Феллайни
0Читайте и обсуждайте
Powered by Livefyre
0Читайте и обсуждайте