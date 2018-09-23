«Я голая, потому что свободна». Жена Эсекиэля Гарая выложила фото, на котором вообще нет одежды

Жена защитника «Валенсии» Эсекиэля Гарая Тамара Горро опубликовала в инстаграме сверхоткровенную фотографию в знак поддержки феминизма.

«Женщина свободна. Я голая, потому что хочу этого. Я обнажаюсь, потому что никому не причиняю вреда. Я голая, потому что ничем не отличаюсь от других. Я голая, потому что я свободна», – написала Тамара.

Заценить ее прелестные формы без цензуры можно здесь.

В 2014 – 2016 годах Гарай выступал за санкт-петербургский «Зенит».

В 2014 году Эсекиэль в составе сборной Аргентины вышел в финал чемпионата мира.

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