Instagram

«Я голая, потому что свободна». Жена Эсекиэля Гарая выложила фото, на котором вообще нет одежды

«Я голая, потому что свободна». Жена Гарая выложила фото, на котором вообще нет одежды
Eurosport

1 час назад

Ты слышал? Вообще. Нет. Одежды.

Жена защитника «Валенсии» Эсекиэля Гарая Тамара Горро опубликовала в инстаграме сверхоткровенную фотографию в знак поддержки феминизма.

«Женщина свободна. Я голая, потому что хочу этого. Я обнажаюсь, потому что никому не причиняю вреда. Я голая, потому что ничем не отличаюсь от других. Я голая, потому что я свободна», – написала Тамара.

Тамара Горро

Заценить ее прелестные формы без цензуры можно здесь.

  • В 2014 – 2016 годах Гарай выступал за санкт-петербургский «Зенит».
  • В 2014 году Эсекиэль в составе сборной Аргентины вышел в финал чемпионата мира.

17 фото горяченной звезды британского «Дома-2». Об нее обжегся Феллайни

Самые крутые фото и видео из мира спорта в нашем инстаграме

По теме

Чемпионат Испании

Результаты

Таблица

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Партнерские материалы
Смотрите сейчас

Видео - Жесткий хайлайт: кажется, что играли не «Сан-Хосе» с «Лос-Анджелесом», а «Барса» с «Леганесом»

01:58
Популярные видео
Кто-то сглазил игроков «Торонто»: они чуть не забили в свои ворота, а потом привезли себе 2 гола
 317 просмотров3 ч
Ставки за 300. «Спартак» дернет ЦСКА в дерби, «ПСЖ» и Неймар накидают «Ренну»
1 859 просмотров21/09 в 19:44
А еще вам может понравиться