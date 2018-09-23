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«Реал» выкатил ролик обновленного «Сантьяго Бернабеу», который смахивает на огромную мультиварку
Проект выглядит очень необычно.
Официальный твиттер «Реала» опубликовал видео, на котором продемонстрировал проект стадиона после реконструкции.
Работы обойдутся мадридцам в 388 млн евро – стоимость трех Роналду.
План арены уже согласован с местными властями, компания-подрядчик станет известна в начале 2019 года.
Старт рестайлинга, по словам президента Флорентина Переса, запланирован на конец сезона-2018/19. Стройка века, согласно прогнозам, займет 3,5 года.
- «Реал» возглавляет турнирную таблицу Примеры, но «Барселона» – ближайший преследователь – проведет свой матч сегодня, 23 сентября.
- «Сантьяго Бернабеу» был построен в 1947 году.
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