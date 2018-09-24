Eurosport
Форвард «Барселоны» Лионель Месси сыграл 423-й матч в Примере и установил рекорд среди легионеров
Он придет к тебе домой и отберет все твои рекорды.
Матч пятого тура Ла Лиги «Барселона» – «Жирона» (2:2) стал 423-м на испанском отрезке карьеры Лионеля Месси.
Это рекорд: в Примере еще ни один легионер не выходил на поле настолько часто.
Лео отметил его скромно – единственным голом на 19-й минуте игры.
- У Месси клубных трофеев больше, чем у любого другого в «Барселоне» и остальном мире – 31.
- Завистники позеленеют от злости и от успехов в ЛЧ: там у Лео рекордные восемь хет-триков.
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