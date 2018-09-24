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Пике скосплеил Рамоса, а Месси забил очередной мяч. «Барса» и «Жирона» устроили веселье и мир

Пике скосплеил Рамоса, а Месси забил очередной мяч. «Барса» и «Жирона» устроили веселье и мир
Eurosport

49 мин. назад

«Реал» неожиданно догнал главного конкурента.

Каталонское дерби «Барселона» – «Жирона» (2:2) добавило огня пятому туру Ла Лиги.

Месси первым дотянулся до спичек. Видаль подарил аргентинцу идеальный параллельный линии штрафной пас, а Лео с первого касания легко положил мяч в нижний.

Ответочка прилетела от Стуани: уругваец ловко прошел двух футболистов «блауграны» и сконфузил Тер Штегена – 1:1.

Второй мяч Кристиана – мгновенная месть за партнера. За секунды до гола игрок «Жироны» Порту полез в борьбу против Пике: испанец жестко двинул соперника коленом, и тот рухнул. Рефери не остановил игру, хотя нарушение было явным. Зато мяч почти сразу отрикошетил к Стуани, и страйкер не промахнулся.

А Жерар решил извиниться за грубость таким воздушным голом.

  • Пике в этом сезоне забил больше мячей, чем Коутиньо – один.
  • «Барселона» делит в таблице Примеры первое место с «Реалом».

AP: федерация футбола Испании запретила проведение матча «Жирона» – «Барселона» в США

Президент Ла Лиги: «90%, что матч «Жирона» – «Барселона» пройдет в Майами»

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