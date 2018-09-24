VAR уничтожил «Барселону» в матче с «Жироной». Но Луису Энрике нравится

Ровно 7 месяцев назад «Барселона» размазала «Жирону» в первой очной встрече на «Камп Ноу» – 6:1. Фанаты Ла Лиги застонали: теперь все каталонские дерби будут такими? Скучно. Односторонних погромов мы и в матчах с «Эспаньолом» насмотримся. Короче, от новой встречи испанских футбольных сеператистов не ждали ничего интересного – ну, разве что унижение покруче прошлогоднего. А зря.

«Барселона» начала по-хозяйски. Месси мутузил оборону «Жироны» дриблингом, а вскоре забил свой первый безбородый гол. Он стал для Лео 34 во всех турнирах – больше нет ни у кого из топ-5 европейских лиг. Правило: «Если Месси забил – срочно ищи какой-нибудь рекорд, снова не подвело.

Впервые полыхнуло на 35 минуте. Арбитру Хилю Мансано показалось, что защитник «Барсы» Клеман Лангле уработал соперника локтем. Противоправный эпизод Мансано захотел рассмотреть в деталях и призвал на помощь VAR. Пара минут на размышления – после чего в лицо Лангле уставилась первая в профессиональной карьере красная карточка.

Момент очень спорный. Главный вопрос – было ли движение локтем умышленным. А в этом есть большие сомнения. В перерыве игроки «Барселоны» призвали Хиля Мансано к ответу в подтрибунном помещении: у них накопилось много вопросов к человеку, который подозрительно часто казнит парней в сине-гранатовом. Ранее он уже выгонял с поля Серджи Роберто, Луиса Суареса и Неймара. А болельщики «Барселоны» полезли за архивными скринами из Класико двухлетней давности – там Месси, Марсело, его локоть, но почему-то ни одной красной карточки.

В итоге «Жирона» воспользовалась численным преимуществом и впервые в истории разжилась очками в матче с «Барселоной». Сразу после финального свистка Месси очень сердито говорил с Хилем Мансано – оно и понятно, в таблице с «Реалом» теперь равенство.

Вчера в интервью тренер испанской сборной Луис Энрике сказал о новых технологиях следующее: «VAR – лучшее, что случалось с футболом». Прошли всего сутки, и благодаря новому контексту фраза экс-коуча «Барсы» приобрела по-настоящему постироничное значение.

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