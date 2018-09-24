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Лео Месси из «Барселоны» пропустит вручение «Золотого мяча», как и Криштиану Роналду из «Ювентуса»
Когда узнал, что твой друг не выйдет во двор.
Впервые за 11 лет церемония награждения лучшего игрока мира не увидит ни Лионеля Месси, ни Криштиану Роналду.
Аргентинец не попал в финальную тройку номинантов в этом году, но претендует на звание автора самого красивого гола. Сначала Месси собирался в Лондон на церемонию, но теперь El Mundo Deportivo пишет, что Лео отказался от посещения вечеринки. Ранее стало известно, что Роналду тоже не приедет, хотя он вошел в финальную тройку.
Но если Криш вынужден так поступить из-за плотного графика «Ювентуса» (23 сентября матч с «Фрозиноне», 26-го – против «Болоньи»), то Месси не поедет по личным причинам.
- На премию лучшего игрока года ФИФА претендуют Мохамед Салах, Лука Модрич и Криштиану Роналду.
- Летом португалец без объяснений пропустил церемонию наград УЕФА, когда узнал, что выиграет Модрич.
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