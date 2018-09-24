Лео Месси из «Барселоны» пропустит вручение «Золотого мяча», как и Криштиану Роналду из «Ювентуса»

Впервые за 11 лет церемония награждения лучшего игрока мира не увидит ни Лионеля Месси, ни Криштиану Роналду.

Аргентинец не попал в финальную тройку номинантов в этом году, но претендует на звание автора самого красивого гола. Сначала Месси собирался в Лондон на церемонию, но теперь El Mundo Deportivo пишет, что Лео отказался от посещения вечеринки. Ранее стало известно, что Роналду тоже не приедет, хотя он вошел в финальную тройку.

Но если Криш вынужден так поступить из-за плотного графика «Ювентуса» (23 сентября матч с «Фрозиноне», 26-го – против «Болоньи»), то Месси не поедет по личным причинам.

На премию лучшего игрока года ФИФА претендуют Мохамед Салах, Лука Модрич и Криштиану Роналду.

Летом португалец без объяснений пропустил церемонию наград УЕФА, когда узнал, что выиграет Модрич.

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