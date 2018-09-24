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Лионель Месси не пожал судье руку после матча с «Жироной» и обложил его претензиями

Месси не пожал судье руку после матча с «Жироной» и обложил его претензиями
Eurosport

46 мин. назад

Альфач даже без бороды остается альфачом.

В пятом туре чемпионата Испании «Барселона» сыграла вничью с «Жироной» – 2:2.

Несмотря на работу VAR, и Эрнесто Вальверде, и капитан «Барселоны» Лео Месси остались недовольны судейством. После игры Лионель направился к главному арбитру Хесусу Хилю Мансано, пожимая руки соперникам из «Жироны», а когда руку протянул судья, Месси проигнорировал это и начал высказывать претензии.

  • «Барселона» играла в меньшинстве больше тайма – на 35-й минуте красную карточку получил Клеман Лангле. Арбитр посмотрел повтор перед удалением.
  • В 23 матчах в Ла Лиге Хесус Хиль Мансано показал 104 желтые и три красные карточки.

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