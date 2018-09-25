Лука Модрич: «Каждый может стать лучшим. Все мечты осуществимы»

Полузащитник «Реала» Лука Модрич стал лучшим игроком по версии ФИФА и прокомментировал это событие.

«Получить эту невероятную награду – большая честь. В первую очередь, хочу поздравить Мохамеда Салаха и Криштиану Роналду, они провели прекрасный сезон. Уверен, у вас будет возможность еще раз побороться за этот трофей.

Эта награда принадлежит не только мне. Она принадлежит всем моим партнерам по «Реалу» и по сборной Хорватии и всем тренерам, под руководством которых я играл. Без них это было бы невозможно.

Джанни Инфантино вручает награду Луке МодричуGetty Images

Этот трофей также принадлежит моей семье. Без семьи я не был бы тем игроком и человеком, которым я сейчас являюсь.

Спасибо моим фанатам со всего мира за прекрасную поддержку и любовь, которую они мне выказывают. Все они значат очень много для меня. Также я хочу поблагодарить тех, кто проголосовал за меня. И я бы хотел упомянуть своего футбольного идола и капитана сборной Хорватии 1998 года. Он был вдохновляющим примером для меня.

Та команда подарила нам веру, что мы можем достичь чего-то великого в России. Надеюсь, наша команда послужит таким же примером для следующих поколений. Эта награда доказывает, что каждый из нас может стать лучшим, если приложить максимум усилий, если быть самоотверженным и сохранять веру. Все мечты осуществимы», – сказал Модрич.

Футбольный идол Модрича – Звонимир Бобан. Лука переволновался и забыл назвать его имя.

Модрич – первый игрок с 2007 года, которого зовут не Лионель или Криштиану, который получил приз лучшему игроку года по версии ФИФА.

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