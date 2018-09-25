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Франсису Герреро из «Бетиса» выбили зуб во время матча. Игрок искал его по всему стадиону

Франсису из «Бетиса» выбили зуб во время матча. Игрок искал его по всему стадиону
Eurosport

1 час назад

Иголка в стоге сена? Зуб в траве стадиона!

В пятом туре чемпионата Испании в Севилье встречались «Бетис» и «Атлетик» из Бильбао. Они закончили вничью (2:2) с удалением Маркела Сусаэты и упущенной победой басков после двух быстрых голов.

Но главное событие матча заключалось не в этом. Латераль «Атлетика» Юри Берчиче в борьбе ударил локтем полузащитника «Бетиса» Франсиса Герреро и выбил ему зуб.

После финального свистка Франсис вернулся на поле, чтобы найти часть челюсти. В поисках ему помогали работники стадиона, тренеры «Бетиса» и мальчики, подающие мячи. В конце концов, кто-то из пожилых сотрудников арены разглядел в траве зуб футболиста и вернул его игроку.

  • 22-летний Герреро проводит за севильский клуб второй сезон, но в четырех матчах Примеры-2018/19 не забил ни одного мяча.
  • В чемпионате Испании-2017/18 Герреро положил в ворота соперников один гол в 14 играх.

Годин потерял 3 зуба и наглотался крови, встретившись с локтем вратаря «Валенсии»

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