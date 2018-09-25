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Флорентино Перес: «Криштиану Роналду однажды вернется в «Реал Мадрид»
Криш закончит карьеру на «Бернабеу»?
Президент «Реала» Флорентино Перес хотел бы встретиться с бывшим игроком «бланкос» Криштиану Роналду.
«Я бы обнялся с ним [на церемонии The Best FIFA Football Awards 2018]. Роналду – один из тех игроков, который останется в сердцах всех футболистов «Реала». Однажды он вернется. О его карьере будут говорить из поколения в поколение. Роналду – пример для всех, кто носит наши цвета, и всех, кто мечтает однажды надеть их. Спасибо большое, Криштиану», – цитирует Переса El Chiringuito.
- Роналду покинул «Мадрид» после девяти лет в клубе. Он перешел в «Ювентус» за 112 миллионов евро. Смешная сумма.
- С «Реалом» португалец выиграл 2 чемпионата Испании и 4 Лиги чемпионов.
Перес: «Мы не хотели продавать Роналду. Он ушел по личным причинам»
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