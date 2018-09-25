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Игрок «Реала» Иско выбыл из строя на месяц из-за аппендицита

Иско выбыл из строя на месяц из-за аппендицита
Eurosport

1 час назад

У лидера «Мадрида» есть шанс поправиться к матчу с «Барсой».

Полузащитник мадридского «Реала» и сборной Испании Иско успешно перенес операцию по удалению аппендикса.

Как отмечает Marca, примерный срок восстановления игрока составляет один месяц. Иско может вернуться в строй к матчу 10-го тура чемпионата Испании против «Барселоны», который пройдет 28 октября.

  • В чемпионате Испании-2018/19 Иско провел пять матчей, забил один гол и отдал одну голевую передачу.
  • Иско стал игроком «Реала» в 2013 году, перейдя в мадридский клуб из «Малаги».

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