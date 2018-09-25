Антуан Гризманн: «Разбудил жену в 3 ночи и спросил, что делать с переходом в «Барселону»

Страйкер «Атлетико» Антуан Гризманн рассказал, что практически потерял сон, когда размышлял о предложении «Барселоны».

«Одно время я не чувствовал себя хорошо. Я говорил о предложении «Барселоны» со своей женой. Я разбудил ее в три часа ночи и спросил: «Так что мы собираемся делать?» Я пытался поговорить об этом, но жена была бессильна помочь мне. Она не знала, что у меня в голове.

Кроме нее, я разговаривал с родителями. Кто-то из членов моей семьи хотел видеть меня в «Барселоне», кто-то –не хотел. Так что это решение было трудным», – приводит слова Гризманна Football Espana со ссылкой на ESPN.

18 июня Гризманн продлил контракт с «Атлетико» до лета 2023 года.

Француз выступает за мадридский клуб с 2014 года. В составе «матрасников» он выиграл Суперкубок Испании, Лигу Европы и Суперкубок УЕФА.

Гризманн: «Я был прав, что не ушел в «Барселону»

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