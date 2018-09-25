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Лионель Скалони: «Лионель Месси не сыграет за сборную Аргентины в октябре»
Лео поставил международные матчи на долгую паузу.
Исполняющий обязанности главного тренера сборной Аргентины Лионель Скалони сообщил, что нападающий «Барселоны» Лионель Месси не будет задействован в октябрьских матчах команды.
«Я поговорил с Лео. На данный момент лучшим вариантом будет не включать его в состав. Сейчас мы находимся в новой фазе. У других игроков есть возможность доказать, что они достойны выступать за национальную сборную», – приводит слова Скалони Football Espana.
- Месси пропустил товарищеские матчи «альбиселесте» против Гватемалы и Колумбии, которые проходили 8 и 12 сентября соответственно.
- На ЧМ-2018 Аргентина с Месси в составе дошла до 1/8 финала, где уступила будущим победителям – французам (3:4).
- 11 октября Аргентина сыграет с Ираком, 16 октября – с Бразилией.
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